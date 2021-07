Rapina in banca a Settimo Milanese: tre malviventi armati.

Rapina in banca: tre malviventi armati

Questo pomeriggio, venerdì 2 luglio, intorno alle 14.30, i militari della Compagnia dei Carabinieri di Corsico sono intervenuti nella filiale della Banca Popolare di Milano di Settimo Milanese dove, poco prima, tre soggetti travisati da passamontagna, si erano introdotti nell'Istituto di credito per una rapina.

I malviventi, armati di pistola verosimilmente falsa, mediante minacce verbali, hanno costretto prima i dipendenti e i clienti presenti a rimanere in uno stanzino, e dopo hanno obbligato il direttore della banca ad aprire cassaforte dello sportello bancomat, dal quale hanno asportato una somma di danaro in corso di quantificazione.

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.