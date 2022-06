A Vermezzo è caccia ai rapinatori che nel pomeriggio di ieri, venerdì 3 giugno, attorno alle 15.30 hanno fatto irruzione all'interno della filiale della Monte dei Paschi di Siena di via Carmine Ponti.

Rapina in banca, rubati 40mila euro

I quattro malviventi, verosimilmente italiani e di età superiore ai 40 anni, tutti a volto coperto e con guanti sono entrati in banca. Uno di loro era armato di forbici ed hanno costretto uno degli impiegati della filiale ad aprire la cassa continua.

All'interno della banca erano presenti quattro dipendenti e tre clienti, rimasti liberi di muoversi e quindi non legati, ma che non sono stati costretti a rimanere dentro i locali senza poter ovviamente lanciare l'allarme. Dopo circa mezz'ora i quattro rapinatori sono usciti dalla banca con una refurtiva di circa 40mila euro in contanti e se la sono data a gambe a bordo di un'auto che al momento rimane sconosciuta agli inquirenti.

Sul posto, avvisati dai dipendenti della banca dopo che i malviventi sono fuggiti, sono arrivati i Carabinieri di Abbiategrasso che hanno raccolto le testimonianze dei presenti e ora stanno visionando le telecamere per raccogliere ogni tipo di prova per riuscire a ricostruire l'identità dei responsabili della rapina.