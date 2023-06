Rapina una donna, che finisce in ospedale: arrestato

Rapina una donna, paura a Legnano: l'uomo è stato arrestato.

Rapina della borsa in centro

Ha puntato la sua vittima, una donna di 64 anni. Le ha strappato via la borsa, con lei che ha cercato di resistere. Sono finiti a terra. Lui è stato arrestato, lei è finita in ospedale. E' quanto successo la mattina di oggi, venerdì 2 giugno 2023, nel centro cittadino di Legnano. Erano circa le 11.50 quando un 20enne, italiano, in sella a una bici si è avvicinato ala donna, che stava camminando, lungo Corso Italia, all'altezza di Largo Seprio. Il giovane ha cercato di appropriarsi della borsa, la donna ha provato a trattenerla: entrambi sono caduti a terra, poi il 20enne ha ripreso la borsa tentando di scappare, dopo una colluttazione con la vittima. Alcuni cittadini presenti e la donna lo hanno inseguito, senza mai perderlo di vista.

L'arresto

Pochi istanti dopo il ragazzo è stato bloccato dalla Polizia di Stato, intervenuta sul posto con una volante che era impegnata in un servizio di prevenzione e controllo del territorio. Sul posto anche l'ambulanza della Croce rossa: la donna, portata all'ospedale di Legnano (che ha riportato contusioni guaribili in 7 giorni) e sporgerà denuncia in queste ore. Il 20enne è stato arrestato per rapina e lesioni.