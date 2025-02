Rapina con pistola al Burger King di Pogliano Milanese.

Rapina con pistola

Rapina al Burger King. E' quanto successo a Pogliano Milanese in una delle sere scorse. I malviventi sono entrati in azione tenendo in mano una pistola, forse giocattolo. Avevano il volto travisato e hanno agito nello stesso modo con cui si sono verificate le recenti rapine a Pregnana Milanese. I due, una volta entrati, hanno puntato l'arma e si sono diretti verso la cassa dove hanno afferrato dei contanti e sono scappati.

Le indagini

Sul posto sono poi intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Legnano che stanno conducendo le indagini anche analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza.