Rapina alle poste: rubati 30mila euro

Rapina alle poste di Vermezzo: il malvivente, armato di pistola, è riuscito a portare via 30mila euro e si è dato alla fuga.

Rapina alle poste: ecco cos’è successo

Erano circa le 9.30 di ieri mattina, sabato 22 agosto 2020, quando un ladro col volto coperto e munito di pistola è entrato nell’ufficio postale di via Manzoni a Vermezzo. Il malvivente avrebbe minacciato i presenti e si è fatto consegnare i contanti che si trovavano nella cassaforte: ben 30mila euro. Poi si è dato alla fuga, facendo perdere le proprie tracce.

Sul posto anche un’ambulanza

Una donna di 48 anni si è anche sentita male, forse per lo spevanto, tanto che sono stati allertati anche i soccorsi. In via Manzoni è così arrivata un’ambulanza, ma per fortuna la donna si è ripresa e non è stato nemmeno necessario il trasporto in ospedale.

Le indagini dei Carabinieri

Alle poste di Vermezzo sono poi giunti i Carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso, che stanno conducendo le indagini per rintracciare il ladro. Un aiuto potrebbe anche arrivare dalle telecamere presenti all’esterno dell’ufficio postale.

