Rapina alla farmacia di via Girotti, denunciato un trentenne italiano

Momenti di tensione quelli vissuti dalla Farmacia Europea di via Girotti, nel cosiddetto quartiere Quattro Elle di Bareggio. È stato infatti nel pomeriggio di sabato 20 luglio, verso le ore 16, che un uomo ha fatto irruzione all’interno dell’esercizio commerciale mettendo in atto una rapina in piena regola.

Rapina alla farmacia di via Girotti

Stando a quanto riportato dagli stessi titolari, il rapinatore ha fatto il suo ingresso nella farmacia a volto coperto, indossando occhiali da sole, mascherina, cappuccio e felpa a maniche lunghe con uno zaino davanti, oltre a brandire un coltello a scopo di minaccia nei confronti dei presenti.

L’uomo ha poi buttato a terra un espositore chiedendo l’incasso e fuggendo subito dopo con il bottino in direzione del vicino Parco Arcadia. L’intera azione, come confermato anche da chi era presente quel momento nella farmacia, è durata meno di un minuto.

Allertati dai presenti, sul posto sono subito intervenuti i Carabinieri della vicina stazione di Bareggio che a seguito di spedite indagini hanno denunciato in stato di libertà un uomo di cittadinanza italiana nato nel 1992.