Rapina all’Esselunga: prendono lamette da barba e feriscono il vicedirettore. Presi

Rapina all’Esselunga a Legnano. I due fuggitivi arrestati dalla Polizia di Stato.

Rapina all’Esselunga

Hanno preso della merce e ferito il vicedirettore del supermercato. Paura intorno alle 12 di ieri, mercoledì 14 aprile 2021, all’Esselunga di via Novara a Legnano. La chiamata al 112 parlava di un’aggressione in atto. Sul posto è arrivata in pochi istanti la volante della Polizia di Stato: i poliziotti hanno subito notato due uomini che si trovavano nelle vicinanze degli addetti alla sorveglianza e al vicedirettore della struttura. Presto si è capito cosa era successo: i due, entrambi di nazionalità georgiana, aveva prelevato della merce dagli scaffali, per un valore di 300 euro, per la precisione lamette di qualità. Avevano poi cercato di scappare e, per guadagnarsi la fuga, avevano ferito il vicedirettore.

Bloccati dai poliziotti

I due sono stati fermati dagli agenti, uno aveva indosso un taglierino che è stato messo sotto sequestro. Entrambi gli uomini sono stati arrestati per rapina, quello che possedeva il taglierino è stato indagato per possesso di oggetti atti a offendere. Tutta la merce è stata recuperata e ridata al supermercato. Terminato gli atti di rito, i due sono stati messi a disposizione dell’Autorità giudiziaria