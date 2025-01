Rapina al Circolo Cooperativo, responsabile aggredita da due uomini

Momenti di paura in via Roma per il Circolo Cooperativo di Robecco sul Naviglio, che nella serata dell'1 gennaio è stato vittima di una rapina con annessa aggressione della responsabile 55enne.

Rapina al Circolo Cooperativo, aggredita la responsabile

L’episodio è avvenuto verso le 20.30, giorno di chiusura per il circolo. È stato a quell’ora infatti che la responsabile della struttura si era recata per il disbrigo di alcune commissioni, trovando però all’interno due malviventi che stavano cercando di portare via oggetti di valore.

Non appena l’hanno vista, i due soggetti hanno iniziato a malmenare la donna, procurandole la rottura del setto nasale, per poi fuggire lasciando perdere le proprie tracce. Sul posto è giunta dopo pochi minuti un’ambulanza dell’Inter Sos Padana Emergenza, che ha trasportato la 55enne in codice verde all’ospedale Fornaroli di Magenta. Immediato anche l’intervento dei Carabinieri della compagnia di Abbiategrasso, che sono al momento al lavoro per risalire all’identità degli aggressori.

Solidarietà dalla struttura

All’indomani del triste episodio, il Circolo cooperativo di Robecco ha espresso la propria solidarietà nei confronti della titolare: