Rapina a persona con disabilità in metropolitana

città sicura

La Polizia di Stato ferma i due rapinatori, sottratto il cellulare mentre l'uomo stava per utilizzare il montascale

Ieri, venerdì 14 gennaio, la Polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due cittadini marocchini di 21 e 37 anni ritenuti responsabili di un rapina aggravata in

concorso commessa ai danni di una persona con disabilità, cittadino italiano di 25 anni, lo scorso 11 dicembre.

La rapina è stata effettuata intorno alle ore 19, mentre la vittima si apprestava a utilizzare il montascale per salire dalla banchina treni al piano mezzanino della fermata metropolitana M2 Porta Genova. Due uomini si sono avvicinati e, mediante l'uso della forza e sotto minaccia, si sono impossessati del suo cellulare. Durante le fasi della rapina, sono giunti in soccorso un uomo e una donna che tuttavia non sono riusciti a fermare i malintenzionati.

L'operazione di ricerca dei malviventi

In base alle descrizioni fisiche e dell'abbigliamento degli aggressori, circa 3 ore dopo nella fermata Mm Cadorna, il 21enne, con precedenti di polizia, è stato fermato e trovato in possesso dello smartphone che è stato riconsegnato alla vittima.

L'attività investigativa svolta dai poliziotti dell'Ufficio Prevenzione Generale ha portato a individuare il complice ieri in zona Lambrate. Il provvedimento della misura cautelare in carcere è

stato notificato ieri sia al 37enne che al 21enne che, per il fermo eseguito, già si trovava in carcere.