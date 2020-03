Rapina a mano armata in tabaccheria: in fuga con 800 euro. E’ accaduto ad Ossona, venerdì 6 marzo in serata.

In via Patrioti

Un bar tabacchi in via Patrioti è stato preso di mira dal balordo, che aveva il volto coperto ed una pistola.

Rapina a mano armata in tabaccheria

Erano le 19.30 quando il titolare si è visto minacciare con l’arma da fuoco e senza opporre resistenza ha consegnato l’incasso. L’uomo è fuggito facendo perdere le sue tracce. Indagano i carabinieri di Corbetta.

