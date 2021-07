In manette un italiano classe '77 pregiudicato.

Rapina a mano armata al supermercato e incendio doloso: arrestato

Questa mattina, giovedì 29 luglio, i Carabinieri della compagnia di Rho su disposizione del Tribunale di Milano, hanno arrestato per rapina a mano armata e incendio doloso un italiano classe '77 pregiudicato.

Il provvedimento è scaturito dopo l'analisi delle immagini di videosorveglianzae l'interrogatorio di testimoni. La rapina aggravata è avvenuta lo scorso 13 luglio ai danni del supermercato In's di Senago e successivamente era stata incendiata l' auto utilizzata per commettere la rapina. L'autore della rapina è stato riconosciuto da un tatuaggio chiaramente visibile dalle immagini che ritraevano l'auto e il soggetto a bordo. Dopo la perquisizione inoltre l'uomo è stato trovato in possesso di una pistola a gas priva di tappo rosso. L'uomo è stato condotto nella casa circondariale di San Vittore a Milano.