Ramo si spezza e fa cadere cavo della luce e della fibra ottica

Ramo cade e rompe un cavo della luce e della fibra ottica: è successo a San Vittore Olona.

Ramo cade, disagi

Forse è stata colpa del forte vento che ieri soffiava in tutta la zona: era circa mezzanotte quando un ramo di un albero si è spezzato, facendo cadere a terra un cavo dell'illuminazione pubblica e della fibra ottica. E' quanto successo la sera di ieri, giovedì 7 luglio 2022, in via 24 Maggio, verso la zona del Vallo. Subito i residenti sono accorsi in strada e hanno lanciato l'allarme.

L'intervento

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Legnano, la Polizia locale, i Carabinieri e anche il sindaco Daniela Rossi. E' stata poi ripristinata l'illuminazione all'interno delle abitazioni, da risolvere ancora il problema della fibra.