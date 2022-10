Ramo pericolante al Parco Castello, arrivano i pompieri

Ramo pericolante al Parco Castello di Legnano.

Ramo pericoloso, arrivano i Vigili del fuoco

Quel ramo rischiava di cadere e far male a qualcuno. Visto, soprattutto, che si trovava a poca distanza dal campo di bocce, ogni giorno frequentato da molte persone. A riportare tutto in sicurezza ci hanno pensato i Vigili del fuoco del distaccamento cittadino.

E' quanto successo mercoledì 19 ottobre 2022, intorno alle 13, quando una pattuglia della Polizia locale che stava transitando nell'area verde si è accorta di quel ramo (un abete per la precisione). Così è partita la richiesta di intervento per riportare la sicurezza.

L'intervento

I pompieri sono arrivati in pochi istanti: con l'autoscala hanno raggiunto il ramo in questione, che si trovava all'altezza di circa 6 metri. E l'hanno rimosso in completa sicurezza.