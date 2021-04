Ramo pericolante, intervengono i pompieri

Ramo pericolante a Legnano, intervengono i Vigili del fuoco.

Ramo pericolante a circa 15 metri di altezza

I pompieri del distaccamento legnanese di via Pontida sono intervenuti oggi, lunedì 19 aprile 2021, per mettere in sicurezza un cedro secolare in piazza Castelfidardo. Era stato infatti segnalato un ramo sul punto di crollare a circa 15 metri di altezza nel giardino di un’abitazione privata. I Vigili del fuoco sono intervenuti con un’autoscala e un’autopompa serbatoio e sul posto sono arrivati anche gli agenti della Polizia Locale. I pompieri hanno quindi provveduto a tagliare il ramo pericolante e a mettere definitivamente in sicurezza la grande conifera.