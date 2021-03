Non c’è pace per il Sushiko di Magenta: dopo il furto con spaccata del 7 marzo, questa notte un raid vandalico ha danneggiato il caratteristico furgoncino davanti all’entrata

Raid vandalico contro il Sushiko di Magenta

Non c’è pace per il Sushiko di Magenta. Il ristorante di via Espinasse, riaperto da circa 20 giorni con una nuova gestione, specializzato in cucina giapponese, aveva subito un furto con spaccata nella notte del 7 marzo e mercoledì è stato oggetto di un atto vandalico: ignoti hanno rotto i vetri dei finestrini anteriori del furgone stile anni ’60 che è posizionato di fronte all’entrata. Forse, se di ladri si tratta, pensavano di rubarlo o di asportare qualche pezzo all’interno. “Non capisco perché abbiano fatto questo, in quanto il mezzo è lì solo a scopo pubblicitario e non può essere spostato, perché privo di motore e totalmente vuoto all’interno”, commenta Roberto Laurenzi store manager del ristorante.

Numerosi episodi vandalici a Magenta

Dopo l’accaduto sono apparse sui social molte manifestazioni di solidarietà dei cittadini al direttore e ai dipendenti del locale, ma anche la rabbia per l’aumento in città di episodi di furto e vandalismo contro le attività commerciali, che in questo periodo stanno faticosamente cercando di fare fronte alla grave crisi dovuta alla pandemia.