Raid notturno alla tabaccheria della stazione: rubate sigarette per 10 mila euro

LADRI IN AZIONE

I malviventi hanno bucato la parete della ricevitoria introducendosi nel locale adiacente

La banda del buco colpisce ancora: nel mirino, questa volta, è finita la tabaccheria ubicata di fronte alla stazione ferroviaria di Parabiago.

Raid notturno: rubate sigarette 10 mila euro

Il furto è avvenuto nella nottata di oggi, lunedì 28 febbraio, e ha avuto come bersaglio la tabaccheria che si affaccia sulla stazione ferroviaria parabiaghese. Prima sono entrati nell'ufficio adiacente, poi hanno bucato il muro e sono riusciti a introdursi nell'esercizio. Così i ladri hanno fatto man bassa di ciò che conteneva il negozio: sigarette per il valore di 10 mila euro.

"Hanno scambiato il nostro negozio per il caveau di una banca"

"Siamo ancora sotto choc per quanto avvenuto - ha spiegato il titolare del punto vendita - Sembra che i ladri abbiano scambiato il nostro negozio per il caveau di una banca. Credo si sia trattato di zingari che ben conoscono il territorio e che probabilmente avevano nel mirino la nostra attività. Ci hanno portato via sigarette, il resto non l'hanno toccato. Ora però ci tocca mettere le pezze". La scoperta del furto è avvenuta alle 7 di questa mattina. Indagano intanto i carabinieri.