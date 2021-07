Cisliano: è un gruppo di minorenni ad ad aver fatto scempio del parco comunale sabato notte. Individuati grazie alle telecamere, saranno convocati dalla Polizia locale

Raid al parco nella notte: individuati i responsabili

Non resterà impunito il raid vandalico di sabato notte, con un gruppo di minorenni che si è introdotto all'interno del parco comunale di Cisliano chiuso entrando forzatamente e scavalcando i cancelli, per poi improvvisare un party concluso lasciando il parco stesso in condizioni vergognose. Come annunciato oggi dal sindaco Luca Durè, grazie all'ausilio delle telecamere e di testimonianze dirette i responsabili sono stati individuati: "Sono quasi tutti minorenni e verranno convocati dalla Polizia locale alla presenza dei genitori per valutare le azioni sanzionatorie"