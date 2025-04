Ritrovato senza vita a Vighignolo, frazione di Settimo Milanese, un ragazzo: medici e forze dell'ordine non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Ragazzo trovato senza vita sotto un ponte

Nulla da fare per il giovane trovato senza vita sotto un ponte vicino al canalone di Vighignolo, oggi 23 aprile 2025, intorno alle 14.30, nei pressi di via Aldo Moro. Sul posto il personale medico e le forze dell'ordine che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Gli inquirenti sono al lavoro per scoprire le cause di questo gesto.