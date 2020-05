Ragazzo scomparso da casa ritrovato dalla Polizia di Stato

Ragazzo scomparso da casa a Legnano, i poliziotti lo ritrovano e lo riportano dalla famiglia.

Ragazzo scomparso da casa, lieto fine

La sua famiglia era col fiato sospeso. Da diverse ore il loro figlio, 21 anni, era scomparso da casa. Il padre si era rivolto al commissariato di via Gilardelli e aveva sporto denuncia. Le volanti della Polizia di Stato, così come le altre forze dell’ordine, hanno iniziato a cercare un po’ ovunque. Il tempo passava, ma del giovane nessuna notizia. La svolta è arrivata nella serata di ieri, sabato 30 maggio 2020: i poliziotti, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno notato un giovane che si trovava in via Dell’Amicizia. Era proprio il ragazzo che stavano cercando. Dopo aver parlato con lui, il 21enne pochi istanti dopo ha riabbracciato i genitori.

