Ragazzo investito sul Sempione

Paura per un 17enne

Incidente al confine tra Parabiago e Nerviano. Il giovane, soccorso in codice rosso, è stato portato all'ospedale in codice giallo.

Ragazzo investito da un'auto sul Sempione.

Ragazzo investito: è stato portato in ospedale in codice giallo

E' successo poco dopo le 17 sul confine tra Parabiago e Nerviano. Scattato l'allarme, sul posto è intervenuta in codice rosso un'ambulanza della Croce rossa di Legnano; in supporto è arrivata anche l'automedica. I sanitari hanno prestato soccorso al pedone, un ragazzo di 17 anni, le cui condizioni fortunatamente si sono rivelate meno preoccupanti del previsto. Il paziente è stato trasportato all'ospedale in codice giallo. A rilevare l'incidente e gestire la circolazione inevitabilmente rallentata dalle operazioni di soccorso sono stati gli agenti della Polizia Locale di Parabiago, tuttora sul posto con due pattuglie per completare i verbali.