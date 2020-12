Ragazzo in bici investito da un’auto: paura in via Arno

Ragazzo in bici investito da un’auto: è successo a Canegrate.

Ragazzo in bici investito da un’auto

Era in sella alla sua bici poi, all’improvviso, l’impatto con un’auto. E’ quanto successo questo pomeriggio, sabato 5 dicembre 2020, a Canegrate. Intorno alle 17.50 un 22enne in bici stava transitando lungo via Arno. Per cause ancora da accertare è stato investito da un’autovettura, finendo sull’asfalto. Subito è stato lanciato l’allarme. Sul posto è arrivata l’ambulanza della Croce Bianca di Legnano insieme ai Carabinieri della Compagnia di Legnano. Il giovane ha riportato diverse contusioni: caricato sull’ambulanza, è stato trasportato in ospedale in codice giallo.

TORNA ALL’HOMEPAGE PER LE ALTRE NOTIZIE