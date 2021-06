Un ragazzo di 21 anni è finito in ospedale nella notte tra sabato 26 e domenica 27 giugno per un'intossicazione etilica. I fatti a Robecco.

Ragazzo di 21 anni beve fino a finire in ospedale

L'ambulanza è stata allertata attorno alle 2 in via Ticozzelli a Robecco sul Naviglio, nella frazione di Cascinazza. Soccorso dalla Croce Bianca di Magenta, il 21enne è stato portato all'ospedale magentino in codice giallo.

Incidente stradale a Bollate

Sempre nella notte, incidente stradale tra due auto in via Dante Alighieri a Bollate. Coinvolti un uomo di 56 anni e una donna di 47. Intervenuta un'ambulanza di Rho Soccorso, nessuno dei due è in gravi condizioni.

Spavento per una 13enne ad Abbiategrasso

Attorno alle 23.45, una ragazza di 13 anni è stata soccorsa da un'ambulanza della Croce Azzurra a seguito di una caduta da una scala in via Cantù. Per lei trasporto in codice verde all'ospedale di Magenta.

Incidente col monopattino a Legnano

Ennesimo incidente con protagonista una persona in monopattino. Attorno a mezzanotte, a Legnano, è stata inviata in via 20 Settembre un'ambulanza della Croce Rossa per un 24enne rimasto ferito. Il giovane è stato accompagnato in codice verde all'ospedale di Castellanza.