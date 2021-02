Ragazzo con una “penna-pistola” addosso: arrestato

Ragazzo con una “penna-pistola” addosso: il giovane, di Canegrate, è stato arrestato a Legnano dalla Polizia di Stato.

Addosso aveva una penna-pistola, in tasca un passamontagna nero e due colpi d’arma da fuoco. L’amico aveva droga. Il primo era un maggiorenne di Canegrate, il secondo era minorenne. Entrambi sono stati fermati dalla Polizia di Stato a Legnano, durante una serata di potenziamento dei controlli sul territorio. La volante stava transitando in via Lampugnani quando ha notato i due giovani che si stavano allontanando di fretta, dando l’impressione di voler sfuggire al controllo.

Ecco cosa avevano addosso

I due ragazzi sono stati fermati per essere identificati. Il minorenne aveva con sè della droga e ha cercato di nascondere due involucri di cellophane contenenti in totale 22,8 grammi di marijuana mentre il canegratese aveva addosso una penna-pistola mentre nella tasca della felpa aveva un passamontagna nero e, all’interno della manica della stessa felpa, anche due colpi d’arma da fuoco calibro 22. La penna-pistola presentava un corpo penna con camera scoppio – otturatore a massa battente – spillo percussore, tiretto d’armamento, funzionante e priva di segni identificativi.

E non era finita: arrivati a Canegrate, i poliziotti hanno eseguito la perquisizione domiciliare a casa del maggiorenne trovando (e mettendo sotto sequestro) altre 26 cartucce, di cui una calibro .9 per 21 e le altre 25 compatibili con la penna-pistola. Il minore è stato denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e poi affidato ai genitori, il maggiorenne è stato portato nel carcere di Busto Arsizio.