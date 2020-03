Ragazzo cade dalla moto SIRENE DI NOTTE

Ragazzo cade dalla moto a Settimo Milanese, soccorritori in azione.

Ragazzo cade dalla moto

Incidente a Settimo Milanese. E’ accaduto intorno alle 6 di questa mattina. Un giovane, 26 anni, era in sella alla sua moto in via Gramsci quando, per ragioni ancora da accertare con chiarezza, ha perso il controllo finendo a terra. Sul posto, in codice giallo, è arrivata l’ambulanza insieme a una pattuglia dei carabinieri. Il ragazzo se l’è cavata con qualche contusione: è stato infatti portato all’ospedale san Carlo di Milano in codice verde.

TORNA ALL’HOMEPAGE PER LE ALTRE NOTIZIE