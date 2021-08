Ragazzo alza troppo il gomito e finisce... all'ospedale.

La centrale di emergenza e urgenza di Areu ha fatto scattare il codice rosso alla notizia di un ragazzo senza sensi a terra, per cause sconosciute. Allertati anche i carabinieri, non sapendo cosa fosse accaduto, e temendo qualche grave episodio violento.

Ragazzo a terra

In via Cascina Nuova a Corbetta, lunedì 30 agosto, intorno alle 23, sono arrivati i Carabinieri, automedica e ambulanza. Davanti a loro un ragazzo, di origine polacche, steso a terra.

Troppo alcool

Dai primi accertamenti si è capito che la causa era l'alcool. Un eccesso di consumo per il 18enne, quindi il trasporto all'ospedale di Magenta, in giallo, per accertamenti.