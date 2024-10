Un ragazzino di Pero, ieri sera 13 ottobre, ha perso due dita della mano destra dopo aver raccolto da terra un petardo che non era scoppiato.

Ragazzino raccoglie un petardo da terra e perde due dita

Grave incidente ieri sera al parco di via Don Sturzo di Pero intorno alle 7 di sera per un ragazzino: stava giocando con alcuni petardi e ne ha raccolto uno che non era esploso. In quel momento è scoppiato facendogli perde due dita della mano e ferendolo al volto. E' stato portato all'ospedale San Gerardo di Monza dalla Croce Rossa di Varedo.

Il ritrovamento delle dita

Secondo le prime ricostruzioni due ore dopo l'incidente, all'interno del parco sarebbero state ritrovate le falangi che erano state colpite dall'esplosione e sono state portate d'urgenza all'ospedale di Monza.