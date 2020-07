Ragazzini rapinati e aggrediti con bastoni da coetanei

Ragazzini di 13 anni rapinati e aggrediti con bastoni da un gruppo di coetanei: è quanto successo la scorsa settimana nella zona della pista di mountainbike lungo l’Alzaia del Villoresi a Parabiago.

Ragazzini rapinati e aggrediti: la preoccupazione dei genitori

Si sono avvicinati con il volto coperto da magliette e armati di bastoni, poi hanno rapinato i loro coetanei di portafogli, orologi smartwatch e una mountainbike. Protagonisti del brutto episodio avvenuto in pieno pomeriggio nella zona dell’Alzaia del Villoresi a Villastanza di Parabiago non sono adulti, ma ragazzini di circa 13 anni. La mamma di una delle vittime: “Quello che ci ha spaventato, al di là del furto in sé, è la modalità con la quale hanno aggredito i ragazzini… stiamo parlando di giovani dai 13 ai 15 anni circa… è assurdo e inquietante”. Intanto è stata fatta denuncia al Comando di Polizia Locale di Parabiago.

