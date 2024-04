Ragazzini investiti sul monopattino: trasportati in codice rosso in ospedale

Grave incidente questa mattina, 30 aprile 2024, a Pregnana Milanese: due ragazzini di 15 e 16 anni sono stati investiti mentre stavano percorrendo viale delle Industrie in monopattino. Sono stati trasportati in gravi condizioni in ospedale.

Ragazzini investiti sul monopattino: trasferiti d'urgenza in ospedale

E' avvenuto proco prima delle 8 il grave incidente che coinvolto una ragazza di 16 anni e un ragazzo di 15: i due erano a bordo di un monopattino lungo viale delle Industrie in direzione Vanzago nei pressi del Fontanile Costa Azzurra di Pregnana. Per cause ancora da chiarire, sono stati investiti da un'auto guidata da un uomo di 28 anni: i due sono stati sbalzati violentemente a terra.

Sul posto sono intervenute due ambulanze, l'automedica e i Carabinieri: la ragazza è stata trasportata in codice rosso con un trauma cranico all'ospedale di Legnano. Stessa destinazione per il 15enne che ha subito un trauma alla schiena.

I Carabinieri, intervenuti sul posto, hanno interrogato l'autista e eventuali testimoni presenti sul posto.