Ragazzino di 15 anni cade dalla finestra

Ambulanza della Croce Azzurra e automedica a sirene spiegate, in codice rosso, insieme a Vigili del Fuoco e Carabinieri poco dopo le 7 di questa mattina, martedì 22 settembre, a Castano Primo, in via Masaccio. Secondo una prima ricostruzione, un ragazzino di 15 anni , che soffre di sonnambulismo, sarebbe caduto dalla finestra di casa al primo piano. Un volo accidentale di circa 4 metri. Fortunatamente il giovanissimo non è grave come temuto inizialmente, ha riportato però la rottura di femore, bacino e braccio. I sanitari impegnati nel soccorso hanno trasportato il quindicenne in codice giallo in ospedale di Legnano. I genitori si sono accorti dell’accaduto dopo circa 20 minuto dalla caduta perché hanno sentito le urla del ragazzino. Sulla vicenda stanno indagando i Carabinieri.

