Ragazzina cade dalle scale a scuola: portata in ospedale in codice giallo.

Questa mattina, venerdì 15 gennaio, poco prima delle 10.30, una ragazzina di 11 anni è caduta dalle scale mentre si trovava nella scuola media statale Bramante in via al Cornicione a Gaggaino.

La ragazzina è stata soccorsa in codice giallo dall’ambulanza e, dopo alcuni accertamenti sul posto, è stata trasportata in codice giallo in ospedale.

