Ragazzi ubriachi e malori, notte di lavoro per i soccorritori SIRENE DI NOTTE

Ragazzi ubriachi e malori in tutta la zona, intensa serata e notte di lavoro per i soccorritori.

Troppo alcol, soccorsi sul posto

Si è bevuto troppo nella serata di ieri e in questa notte. Anche a San Giorgio su Legnano. Era l’una di questa notte quando un’ambulanza è intervenuta in via Lombardia per soccorrere un 19enne ubriaco. Per lui notte al pronto soccorso, in codice verde, di Legnano.

Intorno alle 3.30 è stata invece la volta di un 29enne, trovato con troppo alcol in circolazione in via Vicinale della Guarnazzola a Parabiago: sul posto, in codice giallo, la Croce Rossa di Legnano che l’ha portato al pronto soccorso di Legnano e una pattuglia dei Carabinieri.

Aveva alzato un po’ troppo il gomito anche la 17enne soccorsa a Cesate: erano le 23.30, la giovane si trovava in piazza 25 aprile. Ad occuparsi di lei la Croce Viola di Cesate che l’ha condotta, in codice verde, all’ospedale di Garbagnate.

Persone colpite da malori

Malore per una ragazza a Legnano: erano le 21.15 di ieri sera quando la 16enne ha iniziato a non sentirsi bene mentre si trovava in via Benedetto Croce. In suo aiuto è arrivata l’ambulanza della Croce Rossa, in codice giallo, che l’ha portato all’ospedale cittadino in codice verde.

Poco dopo a non stare bene è stata invece una donna di 88 anni. E’ successo a Parabiago, poco prima delle 22, in un esercizio pubblico di piazza Maggiolini: i soccorritori l’hanno trasportata, in codice verde, alla Mater Domini di Castellanza.

Malore anche ad Abbiategrasso: stavolta a essere soccorso è stato un bambino di 3 anni. E’ successo intorno alle 23.40. Il piccolo era con la famiglia in via Marino. Sul posto la Croce Azzurra Abbiategrasso che l’ha condotto al nosocomio di Magenta sempre in codice verde.

E poi anche ad Arluno. Erano quasi le 4 del mattino quando un 22enne ha accusato un malore in via Turati. Sul posto l’ambulanza del Cvps Arluno che l’ha poi trasportato, in codice verde, all’ospedale di Rho.

Cade in strada, aggressione e incidente

Momenti di paura a Inveruno per una donna caduta mentre si trovava in via Dante Alighieri. Erano circa le 22 di ieri sera quando la 33enne è scivolata. Sul posto, in codice giallo, la Croce Azzurra di Cuggiono. Prime cure sul posto e poi trasporto in codice giallo all’ospedale di Magenta.

E poi un episodio di violenza. Erano da poco passate le 4 quando una chiamata al 118 ha richiesto soccorsi per un’aggressione avvenuta in piazza Marconi. Sul posto l’ambulanza e i Carabinieri che però non hanno più trovato nessuno.

Un incidente si è invece verificato a Lainate. Erano circa le 4.15 quando due auto, per motivi da accertare, si sono scontrare in via Leopardi. A rimanere feriti un ragazzo di 18 anni e una ragazza di 19. Sono stati soccorsi dalla Croce Rossa di Lainate che gli ha portati, in codice verde, all’ospedale di Rho.Sul posto anche i Carabinieri.

