Ragazzi disabili senza pulmino per andare a scuola a 5 giorni dall’inizio delle lezioni

Sercop lascia a piedi i ragazzi diversamente abili e a 5 giorni dall’inizio della scuola. Ha lasciato senza parole la lettera ricevuta dai genitori dei ragazzi diversamente abili nel pomeriggio del 9 settembre. “si comunica che per l’anno scolastico e formativo 2020/2021 il servizio di accompagnamento e trasporto agli istituti del secondo ciclo non sarà erogato direttamente da Sercop. Esso sarà sostituito da un contributo economico ad hoc erogato per supportarVi nell’organizzazione in autonomia del servizio.” Questo il sunto della lettera che i genitori non hanno ” digerito”. “E’ assurdo sapere queste cose a 5 giorni dal suono della prima campanella – affermano le famiglie che hanno contattato la redazione di Settegiorni – I nostri figli perderanno giorni di scuola visto che per il loro trasporto servono mezzi idonei non facili da trovare.”

Settegiorni ha contattato Sercop per sapere cosa avevano da dire in merito e hanno riferito che nei prossimi giorni spiegheranno l’accaduto tramite un comunicato stampa.

