Una ragazza di 17 anni è stata soccorso questa mattina, 31 ottobre 2024, in Corso Europa a Rho dopo essere caduta dal motorino.

Ragazza tampona un'auto: trasportata in ospedale

Incidente poco prima delle 8 davanti al cimitero di Rho in Corso Europa: una ragazza di 17 anni in sella al suo motorino ha tamponato la macchina che la precedeva ed è caduta a terra. Sul posto è arrivata un'ambulanza in codice giallo per soccorrerla.

Dopo il primo spavento, la ragazza è stata trasportata all'ospedale cittadino in codice verde.