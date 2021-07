Ragazza investita in monopattino: sul posto i sanitari

Ragazza investita in monopattino a Pregnana Milanese: sul posto i sanitari.

Investita giovane su monopattino

Una giovane a bordo di un monopattino è stata investita a Pregnana Milanese nel primo pomeriggio di oggi, sabato 10 luglio. Sul posto si sono subito portati i sanitari sotto gli occhi di curiosi.

La vittima del sinistro originaria dell'Ecuador

E' accaduto in via Papa Giovanni XXIII, dove un'ambulanza del Rho Soccorso è intervenuta prontamente per soccorrere una giovane, originaria dell'Ecuador. Che è stata investita da una Peugeot 305 guidata da un ragazzo sudamericano. Dopo aver ricevuto le prime medicazioni, la ragazza al momento risulta cosciente.

Sul posto anche l'elisoccorso e il sindaco Bosani

Nel campo da calcio dell'oratorio c'è stato l'atterraggio dell'elisoccorso, che era stato allertato sin dagli istanti immediatamente successivi al sinistro. Nel medesimo scenario presente pure il sindaco Angelo Bosani, che si sta sincerando delle condizioni di salute della coinvolta.