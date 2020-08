Una ragazza di 28enne in sella alla propria bicicletta è stata investita a Busto Garolfo, nella frazione di Olcella.

Ragazza di 28 anni in bici investita a Busto Garolfo

Una ragazza di 28enne in sella alla propria bicicletta è stata investita a Busto Garolfo, nella frazione di Olcella. L'incidente poco prima delle 9 in via San Paolo. Sul posto una ambulanza ed i carabinieri di Legnano per chiarire l'esatta dinamica di quanto accaduto. La 28enne è stata portata all'ospedale di Legnano.