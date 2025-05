Ragazza di 12 anni minaccia di buttarsi dal cavalcavia, salvata dai Carabinieri. E' successo a Legnano.

Ragazza di 12 anni minaccia di gettarsi dal cavalcavia

Aveva scavalcato la ringhiera del cavalcavia e voleva buttarsi di sotto. Momenti di tensione quelli che si sono vissuti nel pomeriggio di oggi, giovedì 8 maggio 2025, a Legnano. Intorno alle 14 alcuni passanti hanno notato infatti una giovanissima, 12 anni, che si trovava in cima al cavalcavia di via 29 Maggio. E minacciava di gettarsi nel vuoto. Un passante l'ha notata e ha allertato il 112.

Il salvataggio

Sul posto sono arrivati in pochissimi istanti i Carabinieri del Norm-sezione Radiomobile della Compagnia di Legnano. Quattro i militari sul posto, tra cui anche una Carabiniera. Loro ad aver intrattenuto un dialogo con la ragazza, riuscendo poi a bloccarla dalle spalle scongiurando così che si gettasse. La giovane è stata poi trasportata in ospedale per accertamenti.