Ragazza in auto rischia di finire nel canale, salvata dai pompieri

In auto rischia di finire in un canale ad Arconate.

Stava finendo in un canale. Ad evitare il peggio sono stati i Vigili del fuoco volontari di Inveruno. E' quanto successo nel pomeriggio di ieri, giovedì 13 luglio 2023, ad Arconate. Erano circa le 13 quando una ragazza, che era alla guida della sua auto lungo la Sp34, per motivi ancora da accertare, è uscita di strada per poi rimasta in bilico su un canaletto.

L'intervento

Subito è partita la richiesta d’aiuto e sul posto sono arrivati in pochi istanti i Vigili del fuoco volontari di Inveruno: i pompieri si sono subito messi al lavoro, riuscendo in poco tempo ad estrarre la giovane dall'abitacolo e metterla così in salvo. Per la giovane quindi solo un grande spavento: è stata trasportata in codice verde all'ospedale di Magenta.