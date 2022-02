Raffiche di vento: alberi caduti, un chiosco schiacciato, muri abbattuti

Emergenza vento

Il vento sta creando ingenti danni in tutta la zona dalla mattinata di oggi: paura a Rho, Arese, Pregnana, Nerviano, Parabiago, San Vittore Olona, Canegrate, Settimo Milanese e Corbetta

Il forte vento di questa mattina, 7 febbraio 2022, ha causato ingenti danni con alberi abbattuti, un chiosco schiacciato a Rho e una strada interrotta a Arese. Danni anche a San Vittore Olona, Parabiago, Nerviano e Canegrate.

Chiosco schiacciato a Mazzo di Rho

Danni ingenti per il forte vento che in questi minuti si è abbattuto su Rho. Alberi e recinzioni cadute, corrente saltata nelle case, tetti scoperchiati. L'episodio più grave si è verificato a Mazzo dove si è sfiorata la tragedia. Un grosso pino è caduto sul chiosco di via Togliatti proprio mentre i proprietari stavano effettuando dei lavori. Proprietari che hanno fatto appena in tempo a scappare prima che l'albero distruggesse il chiosco. Distrutte anche due auto posteggiate all'esterno del parco. Al cimitero un albero è caduto sulle tombe causando danni alle tombe sottostanti.

Caduto un albero in stazione

Caduto anche un grosso pino nel piazzale della stazione ferroviaria di Rho ferendo due persone che stavano passeggiando in piazza Libertà che sono state trasportate in codice giallo in ospedale. E' caduto un albero anche in via Pace ma per fortuna non ferendo nessun passante. Una recinzione è caduta anche in via Castelli Fiorenza, a pochi passi dal centro pedonale, dove è presente il cantiere per la realizzazione della nuova piazza pedonale: la recinzione è caduta verso la piazza.

Un albero schiaccia un'auto in transito

Una donna di 38anni è stata invece schiacciata mentre passava con la propria auto vicino al parco dell'ospedale di via Settembrini a Passirana di Rho. A colpirla un albero abbattuto dal vento. La donna è stata soccorsa in codice giallo e trasportata in ospedale per gli accertamenti del caso.

Muro abbattuto ad Arese

Un grosso albero è stato spezzato e buttato a terra ad Arese, abbattendo parte della recinzione muraria di Villa Ricotti in frazione La Valera ad Arese. L'albero ha completamente bloccato la strada costringendo gli automobilisti a cambiare strada.

Chiusura del parco a Corbetta

Il sindaco di Corbetta ha invece deciso di chiudere per precauzione il parco della villa comunale per evitare che il forte vento possa arrecare danni ai cittadini che solitamente transitano all'interno dell'area. In oltre si segnalano problemi di blackout in città, in particolare nell'area del centro attorno alla sede municipale. Infine il forte vento ha causato la caduta delle transenne del cantiere per i lavori al campo sportivo comunale di via Repubblica.

A Parabiago volata una scarpa pubblicitaria

Particolare incidente a Parabiago dove un'enorme scarpa pubblicitaria che era fissata in mezzo a una rotonda è volata via finendo a bordo strada. Sembrerebbe che il particolare oggetto non abbia causato danni agli automobilisti di passaggio.

Alberi spezzati anche a San Vittore Olona

Un grosso ramo è caduto in mezzo la strada in via Fornasone a San Vittore Olona lungo la strada che costeggia il cimitero: la via è stata chiusa al traffico.

Gravi danni a Nerviano

A Nerviano invece un grosso albero si è spezzato in via Roma cadendo a pochi passi dalla scuola primaria, stessa scena anche alla scuola primaria di Garbatola, sempre a Nerviano danni al tetto della scuola primaria di via Dei Boschi e un tetto scoperchiato a Villanova (tutte le foto nella galley qui sotto). E ancora: albero schiantato a terra vicino alla chiesetta del Lazzaretto e nel parco cinofili, albero pericolante in viale Papa Giovanni XXIII.



A Canegrate distrutta la tensostruttura

Canegrate il vento ha strappato la copertura della tensostruttura delle scuole medie (foto qui sotto):



Albero crolla su un'auto a San Giorgio su Legnano

Paura a San Giorgio su Legnano: in mattinata un albero è crollato sopra un'auto che si trovava parcheggiata in via Milano. Fortunatamente nessun ferito (foto nella gallery qui sotto):

Settimo Milanese: il sindaco chiude il bosco

Con un'ordinanza il sindaco di Settimo Milanese ha deciso di chiudere il bosco della Giretta considerato a rischio viste le forti raffiche di vento di queste ore.

Caduto un albero ai giardinetti di Pregnana

E un albero è caduto anche all'interno dei giardinetti di via Genova a Pregnana Milanese al confine con la ferrovia. L'albero di grosso fusto è caduto a pochi passi da un passante per fortuna non creando danni.

Magenta, le raccomandazioni dell'Amministrazione

Per il forte di vento che sta soffiando su tutto il territorio, l’Amministrazione comunale di Magenta ha diramato durante la giornata una comunicazione alla cittadinanza attraverso la quale ha rimarcato l'importanza di prestare attenzione. «Si invita la popolazione a non utilizzare le aree alberate per l’intera giornata - recita la nota - Evitare i viali alberati, la prossimità a ponteggi edili e gli spostamenti non strettamente necessari».

Sul territorio cittadino si è registrata la caduta di un albero sulla strada di collegamento tra Ponte Nuovo e Ponte Vecchio: via Bottego. Sul posto sono subito arrivati Polizia Locale e Vigili del Fuoco che hanno chiuso il transito alle automobili per favorire i lavori di taglio della pianta. Terminate le operazioni, la viabilità è stata regolarmente ripristinata e la strada risulta ora riaperta.