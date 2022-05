Raffica di intossicazioni etiliche - SIRENE DI NOTTE

Notte alcolica

Ambulanze a Legnano, Parabiago e San Vittore Olona. Due 20enni soccorsi in codice rosso.

Raffica di intossicazioni etiliche nella notte tra sabato 7 e domenica 8 maggio 2022.

Raffica di intossicazioni etiliche: i più gravi due 20enni

Diversi gli interventi che nelle scorse ore hanno visto impegnati equipaggi del 118 per soccorrere persone che avevano alzato troppo il gomito. In due casi i soccorsi sono intervenuti addirittura in codice rosso. E' successo in via De Gasperi a Legnano e in via Papa Giovanni a Parabiago. Nel primo caso l'automedica è intervenuta a mezzanotte per un 25enne, nel secondo la Croce rossa di Legnano è stata chiamata alle 2.30 per una 22enne. Fortunatamente le condizioni di entrambi i giovani, pur serie, si sono rivelate meno gravi del previsto ed entrambi sono stati trasportati al Pronto soccorso in codice giallo. Il primo all'ospedale di Legnano, la seconda all'ospedale di Busto Arsizio. Sul Sempione a San Vittore Olona a sentirsi male per aver alzato troppo il gomito è stato un 46enne: poco prima delle 4 la centrale operativa dell'Agenzia regionale Emergenza urgenza ha inviato sul posto, in codice giallo, un'ambulanza della Croce rossa di Busto Arsizio: l'allarme è poi rientrato e l'uomo è stato portato all'ospedale di Castellanza in codice verde.