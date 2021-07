Raffica di intossicazioni etiliche e incidenti - SIRENE DI NOTTE

Raffica di intossicazioni etiliche nella notte tra sabato 24 e domenica 25 luglio 2021.

Raffica di intossicazioni etiliche: i più gravi due 20enni

Impressionante il numero di interventi che nelle scorse ore hanno visto impegnati equipaggi del 118 per soccorrere persone che avevano alzato troppo il gomito. In due casi l'ambulanza è stata inviata sul posto addirittura in codice rosso. E' successo poco dopo mezzanotte e mezza in via Roma a Turbigo: un equipaggio della Croce azzurra di Buscate ha dovuto prestare soccorso a un 22enne, traportato poi all'ospedale di Legnano in codice giallo. E a Villaggio Ravello di Vermezzo con Zelo: è toccato a un'ambulanza della Croce azzurra di Abbiategrasso accorrere in via Verdi per prestare aiuto a un 21enne e accompagnarlo al Pronto soccorso di Vigevano in codice giallo; in supporto è intervenuta anche l'automedica. Guai dovuti all'eccesso di alcol anche in piazza Beretta a Corbetta (dove poco dopo le 22 un uomo di 50 anni è stato soccorso in codice giallo dalla Croce bianca di Magenta ed è finito al Fornaroli in codice verde) e a Legano (dove la Croce rossa cittadina è intervenuta in via Pastrengo, poco dopo le 22.30, per soccorrere un 71enne il quale fortunatamente non ha dovuto ricorrere alle cure del personale ospedaliero).

Elisoccorso a Soriano e auto fuori strada a Terrazzano

Non sono mancati nemmeno gli incidenti stradali. Alle 21 a Soriano di Corbetta, in via Fogazzaro, è stato soccorso un ciclista di 53 anni finito a terra in seguito a un malore: allertati in codice giallo un'ambulanza della Croce bianca di Magenta e l'elisoccorso di Como. E' stato quest'ultimo a trasportare il ferito all'ospedale San Carlo di Milano. Paura in via Roma a Novate Milanese poco prima di mezzanotte: un giovane di 21 anni è stato protagonista di una rovinosa caduta in bici. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto in codice rosso un'ambulanza della Sos cittadina e l'automedica. Fortunatamente le condizioni del giovane si sono rivelate molto meno gravi del previsto e il paziente è stato accompagnato al Galeazzi di Milano in codice verde. All'1, in via Ariosto a Terrazzano di Rho, una donna di 32 anni è finita fuori strada: a soccorrerla in codice giallo, e a trasportarla con lo stesso codice all'ospedale cittadino, è stata la Croce viola di Cesate.