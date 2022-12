Raddoppiati i reati segnalati dalla Polizia Locale nel 2022

Ammontano a 80 le segnalazioni di reato del Comando di Bollate: 5 di questi, sono ambientali.

Sono 80 le segnalazioni di reato

Ammontano ad 80 le segnalazioni trasmesse all'Autorità Giudiziaria dalla Polizia locale di Bollate. Ben il doppio del 2021.

Ben 5 in ambito ambientale

Una collaborazione importante tra il Comando di Bollate e Gaia servizi per attuare un'attività di Polizia giudiziaria incisiva in ambito ambientale. La Procura della Repubblica ha ricevuto diverse segnalazioni per reati commessi da titolari di ditte e legati al trasporto di rifiuti non pericolosi in assenza della autorizzazioni necessarie o per abbandono di rifiuti non pericolosi.

In un caso è scattata la denuncia

In uno di questi casi, il responsabile è stato denunciato anche per false dichiarazioni a pubblico ufficiale. Infatti, è stato beccato mentre cercava si smaltire nella piattaforma ecologica cittadina ben 450 chili di rifiuti vari, giustificando l'episodio dicendo che si trattava di rifiuti provenienti dalla sua abitazione. Invece, si parla di trasporto di rifiuti per conto di terzi non autorizzato.

"Il Comando è all'altezza di queste sfide"

"I servizi della Polizia Locale si sono ampliati nel corso degli anni, e oggi i nostri agenti sono chiamati ad affrontare situazioni nuove se solo pensiamo a pochi decenni fa – ha detto il vicesindaco Alberto Grassi - Per questo oltre al codice della strada, devono essere sempre più preparati nel conoscere ed applicare la procedura penale. Il Comando di Bollate si sta rivelando all'altezza di queste nuove sfide. È stato dedicato un impegno particolare al contrasto dei reati ambientali, ambito indicato come priorità dall'Amministrazione comunale”.