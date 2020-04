Raccontate il panorama che vedete con #Rhodallamiafinestra

Raccontate su Instagram il panorama che vedete con #Rhodallamiafinestra.

Da venerdì 3 fino al 20 aprile tutti i Rhodensi potranno partecipare a #Rhodallamiafinestra. Il contest fotografico si svolge interamente su Instagram ed è promosso dal canale @rho_nel_mondo, account ufficiale del Tourist Infopoint di Rho, e dall’Assessorato al Piano Strategico e Turismo. Un modo per condividere angoli inediti della nostra città stando in compagnia da casa propria.

“Raccontateci il panorama dalla vostra finestra in queste giornate, in cui tutti noi dobbiamo stare a casa – è l’invito dell’Assessore al Piano Strategico e turismo Sabina Tavecchia – Basta prendere la macchina fotografica o più semplicemente il cellulare e scattare ciò che si vede dalla finestra o dal balcone. Un modo per stare insieme e scoprire luoghi non conosciuti oppure noti, ma con un’angolazione diversa. In queste giornate ciascuno di noi deve stare a casa nel rispetto delle misure per limitare il contagio da Coronavirus, possiamo però uscire virtualmente con le foto dei nostri cittadini. Vi riproponiamo anche il filmato sulle bellezze della nostra città realizzato con il drone, un’opportunità di un tour virtuale nella nostra città nell’attesa di poter tornare a viverla fisicamente tutti insieme. Tramite #Rhodallamiafinestra andiamo simbolicamente a creare un putzel della visione globale della città grazie ad ogni tassello proposto generosamente dalle singole persone: i grandi risultati si raggiungono sempre grazie all’apporto di ognuno di noi.”