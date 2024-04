Raccolti decine di rifiuti anche ingombranti come mobili, lavastoviglie e bancali nel Bosco del Rugareto a Rescaldina grazie al lavoro dei volontari.

Raccolti rifiuti e sterpaglie nel Bosco del Rugareto

Una mattinata intensa quella di sabato 13 aprile per i volontari del progetto di cittadinanza attiva "Adotta un Sentiero", nato grazie alla collaborazione tra il comune di Rescaldina e il gruppo informale Amici del Rugareto.

I volontari hanno percorso il sentiero ad anello che parte da via Grigna/via XI Settembre, nella zona sud del bosco del Rugareto. Oltre alla ordinaria manutenzione, quindi taglio e pulizia di ramaglie che invadevano i sentieri, sono stati raccolti parecchi sacchi di rifiuti (soprattutto plastica e vetro) tra cui una lavastoviglie, un passeggino, un seggiolone, bancali, mobili e ingombranti vari.

Inoltre sono stati trovati e quindi prontamente segnalati agli organi competenti grossi abbandoni di amianto, scarti edilizi e un materasso.

Ritrovata anche bicicletta rubata

Da segnalare il ritrovamento di una bicicletta in buone condizioni che a breve verrà restituita al legittimo proprietario grazie al passaparola dei volontari. La bici in questione era stata rubata dal luogo di residenza del proprietario ed è stata ritrovata vicino all'ingresso del bosco in via XI Settembre.

Adotta un Sentiero è un progetto di cittadinanza attiva che ha lo scopo di manutenere e salvaguardare i sentieri del bosco del Rugareto (nel territorio di Rescaldina) e segnalare criticità agli organi competenti. Ogni volontario firma il patto di cittadinanza attiva con il comune di Rescaldina che fornisce il materiale per operare in sicurezza e un'assicurazione in caso di incidente. È possibile unirsi al gruppo compilando questo form: https://amicirugareto.altervista.org/adesione.php