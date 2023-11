Raccolti 11.500 euro per i poveri grazie ai «Ragazzi di via Ratti»

Una serata di festa per consegnare alla Caritas e alle famiglie bisognose di Rho il ricavato della giornata di solidarietà svoltasi il 23 settembre.

Un piatto di risotto per aiutare la Caritas e le famiglie in difficoltà

Una serata in allegria quella svoltasi sera al ristorante La Barca di via Ratti, organizzatore ormai da anni, insieme all’associazione «I Ragazzi di via Ratti» dell’evento destinato alle persone bisognose. Un evento gastronomico, quello svoltosi a settembre, che ha visto numerosi rhodensi acquistare il tagliando a scopo benefico per degustare il famoso risotto alla pescatora preparato dai fratelli Virgilio ancora con la storica ricetta del papà Franco, rimasta immutata dal 1967.

Un gioco di squadra che ha permesso di raccogliere 11.500 euro

«Anche per questa edizione, la quinta, è stato veramente un grande gioco di squadra con i Ragazzi di via Ratti e con gli amministratori comunali che per un giorno hanno indossato il grembiule e si sono messi a servire con i tanti volontari - hanno rimarcato Domenico, Giuseppe e Andrea Virgilio - Essere solidali, soprattutto in un periodo come quello che stiamo vivendo, è un dovere morale e non solo una scelta».

Sulla stessa lunghezza d’onda degli chef della Barca, i Ragazzi di via Ratti, un gruppo di amici storici che cinque anni fa ha deciso di dare vita all’iniziativa solidale.

Il sindaco: "Grazie ai Ragazzi di via Ratti, alla Barca e ai cittadini che hanno risposto ancora una volta alla grande"

«Con questa raccolta, abbiamo voluto esprimere una concreta vicinanza a coloro che si trovano in difficoltà, viste le complessità che la nostra società sta attraversando in questi ultimi anni - ha affermato Ernesto Grassi referente dell’associazione - Ci rende felici essere riusciti a centrare il nostro scopo benefico che è quello di non lasciare indietro nessuno». Soddisfatto dei fondi raccolti per i meno fortunati anche il sindaco Andrea Orlandi, presente alla serata di lunedì. «Ringrazio i Ragazzi di via Ratti e il ristorante La Barca che hanno donato ancora una volta tantissimi soldi e tutti i cittadini che rispondono sempre molto positivamente a queste iniziative. Rho si dimostra davvero solidale, è una città che ci tiene a stare unita».

Il ricavato diviso in parti uguali tra le Caritas cittadine

Il ricavato della quinta giornata della solidarietà ammonta a 11mila e 500 euro ed è stato diviso in quote uguali per la Caritas cittadina (consegnato a Marialuisa Galbiati e Giuseppe Brambilla) e per la Mensa dei Poveri (dato a Claudio Masseroni). Alla serata di lunedì era presente anche il vicesindaco Maria Rita Vergani e gli sponsor Officina Tavecchia, Fornitura pesce fresco ADC , Riseria Tarantola della Bruciata, Panificio Cecchetti, Cartoleria Colorosa, Carli e Tacabutun.