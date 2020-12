Raccolta rifiuti durante le feste: cosa cambia nei Comuni serviti da Amsa

Raccolta rifiuti: cosa cambia nei Comuni serviti da Amsa nei giorni delle feste di Natale.

Raccolta rifiuti: cosa cambia nelle feste

A Buccinasco venerdì 25 dicembre è sospeso il servizio di raccolta rifiuti; la raccolta di indifferenziato e umido sarà anticipata giovedì 24 dicembre, la raccolta della carta sarà recuperata lunedì 28 dicembre. Venerdì 1 gennaio è sospeso il servizio di raccolta rifiuti; la raccolta di indifferenziato e umido sarà anticipata giovedì 31 dicembre, la raccolta della carta sarà recuperata lunedì 4 dicembre. Sabato 26 dicembre e mercoledì 6 gennaio il servizio di raccolta sarà regolare.

A Cormano venerdì 25 dicembre è sospeso il servizio di raccolta rifiuti; la raccolta di indifferenziato, umido e imballaggi in plastica e metallo sarà recuperata sabato 26 dicembre. Venerdì 1 gennaio è sospeso il servizio di raccolta rifiuti; la raccolta di indifferenziato, umido e imballaggi in plastica e metallo sarà recuperata sabato 2

gennaio. Mercoledì 6 gennaio è sospesa la raccolta di scarti vegetali su prenotazione.

A Corsico venerdì 25 dicembre è sospeso il servizio di raccolta rifiuti; la raccolta di indifferenziato, umido, imballaggi in plastica e metallo e scarti vegetali sarà recuperata sabato 26 dicembre. Venerdì 1 gennaio è sospeso il servizio di raccolta rifiuti; la raccolta di indifferenziato, umido, imballaggi in plastica e metallo e scarti vegetali sarà recuperata sabato 2 gennaio. Sabato 26 dicembre e mercoledì 6 gennaio il sevizio di raccolta sarà regolare.

A Novate Milanese venerdì 25 dicembre è sospeso il servizio di raccolta rifiuti; la raccolta di umido e imballaggi in plastica e metallo sarà recuperato sabato 26 dicembre. Venerdì 1 gennaio è sospeso il servizio di raccolta rifiuti; la raccolta di umido e imballaggi in plastica e metallo sarà recuperata sabato 2 gennaio. Sabato 26 dicembre e mercoledì 6 gennaio il servizio di raccolta sarà regolare.

A Paderno Dugnano venerdì 25 dicembre e venerdì 1 gennaio è sospeso il servizio di raccolta rifiuti. Sabato 26 dicembre e mercoledì 6 gennaio il servizio di raccolta sarà regolare.

A Pero venerdì 25 dicembre è sospeso il servizio di raccolta rifiuti; la raccolta di umido, vetro e imballaggi in plastica e metallo sarà recuperata sabato 26 dicembre. Sabato 26 dicembre, venerdì 1 gennaio e mercoledì 6 gennaio il servizio di raccolta sarà regolare.

A Settimo Milanese venerdì 25 dicembre il servizio di raccolta rifiuti è sospeso; la raccolta dell’umido sarà recuperata sabato 26 dicembre, la raccolta di carta, imballaggi in plastica e metallo e la raccolta dell’indifferenziato nella zona D delle aree ZAI – zone artigianali e industriali – saranno anticipate giovedì 24 dicembre. Sabato 26 dicembre il servizio di raccolta sarà regolare. Venerdì 1 gennaio il servizio di raccolta sarà regolare ad eccezione della raccolta di indifferenziato nella zona D delle aree ZAI, che è sospesa e sarà anticipata giovedì 31 dicembre. Mercoledì 6 gennaio il servizio di raccolta sarà regolare ad eccezione della raccolta di imballaggi in plastica e metallo nelle zone C e D delle aree ZAI, che è sospesa e sarà recuperata venerdì 8 gennaio.

A Trezzano sul Naviglio venerdì 25 dicembre è sospeso il servizio di raccolta rifiuti; la raccolta di imballaggi in plastica e metallo sarà recuperata martedì 29 dicembre. Venerdì 1 gennaio è sospeso il servizio di raccolta rifiuti; la raccolta di imballaggi in plastica e metallo sarà recuperata martedì 5 gennaio. Sabato 26 dicembre e mercoledì 6 gennaio il servizio di raccolta sarà regolare.

Piattaforme ecologiche: le novità

Venerdì 25 e sabato 26 dicembre, venerdì 1 e mercoledì 6 gennaio i centri di raccolta/piattaforme ecologiche di Bresso, Cormano, Novate Milanese, Pero, San Giuliano Milanese, Segrate e Trezzano sul Naviglio resteranno chiusi. Il centro di raccolta di Pioltello resterà chiuso venerdì 25 e sabato 26 dicembre, venerdì 1 gennaio e nel pomeriggio di mercoledì 6 gennaio; il centro resterà invece aperto dalle ore 8 alle 12 di mercoledì 6 gennaio. Il centro di raccolta di Saronno resterà chiuso venerdì 25 dicembre, venerdì 1 e mercoledì 6 gennaio; resterà invece aperto sabato 26 dicembre. Per ulteriori informazioni sulla raccolta differenziata dei rifiuti nei comuni serviti da Amsa, consultare il sito www.amsa.it. Il Numero Verde Amsa 800.332299 sarà come sempre operativo durante le festività natalizie.

