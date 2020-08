ASM srl, l’Azienda Speciale Multiservizi del Magentino, avvisa i cittadini che, in occasione della festività del Ferragosto di sabato 15 agosto, nei Comuni soci, tra cui Robecco sul Naviglio e Santo Stefano Ticino, in cui gestisce direttamente il servizio di igiene ambientale, sono previste delle modifiche dei servizi.

Raccolta rifiuti a Ferragosto: alcune modifiche

– A Robecco sul Naviglio non si segnalano variazioni per la raccolta porta a porta non essendoci raccolte programmate per sabato 15 agosto. La piattaforma ecologica resterà chiusa.

– A Santo Stefano Ticino, invece, la raccolta di indifferenziato e umido in programma per sabato 15 agosto sarà posticipata a martedì 18 agosto 2020. Il giorno di Ferragosto la piattaforma ecologica resterà chiusa.