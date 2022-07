Raccolta fondi per ricordare Saverio, il Carabiniere morto in montagna

Raccolta fondi a favore della Lega Italiana Lotta contro i Tumori

Per ricordare Saverio Cirillo, il vicebrigadiere dei Carabinieri di Legnano morto in seguito a una tragica fatalità mentre era impegnato in un'escursione nel Canton Ticino gli amici hanno pensato di effettuare una raccolta fondi da destinare all’Associazione L.I.L.T. (Lega Italiana Lotta contro i Tumori ) di cui Saverio era un attivo sostenitore.

Il grazie degli amici a tutti coloro che effettueranno una donazione

Chi volesse partecipare potrà farlo mediante questo piccolo gesto di donazione https://www.gofundme.com/f/in-memoria-di-saverio-cirillo "Sin da ora, un grazie sentito a tutti, sperando che questa iniziativa abbia ampio riscontro e anche per tenere vivo il ricordo del nostro caro amico Saverio - affermano gli amici del carabiniere Legnanese -.

L'incidente in montagna domenica scorsa

Domenica 17 Cirillo aveva programmato una giornata di svago in Svizzera: intorno alle 16 si trovava nella zona del torrente Valegg da Cansgell, nel territorio di Aquino. Mentre attraversava un riale sopra la cascata in compagnia di un’altra persona, è caduto per circa dieci metri. Sul posto, oltre ad agenti della Polizia cantonale, sono intervenuti i soccorritori della Rega (la Guardia aerea svizzera di soccorso) che, dopo aver prestato le prime cure al 34enne, lo hanno trasportato in elicottero all'ospedale di Lugano. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime e i medici hanno fatto tutto il possibile per salvargli la vita. Purtroppo, ogni sforzo è stato vano: troppo gravi i traumi riportati. Il quadro clinico era già ampiamente compromesso domenica sera, e lunedì mattina l’uomo è stato dichiarato ufficialmente morto