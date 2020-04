Raccolta fondi per gli ospedali: in campo anche i Finley

Raccolta fondi per gli ospedali del nostro territorio i cui medici sono impegnati nella lotta al Coronavirus: tra chi ha partecipato ci sono anche i Finley, nota band legnanese.

Raccolta fondi per gli ospedali: le parole del cantante Pedretti

A raccontare dell’importanza della donazione è l’arconatese Marco Pedretti, voce dei Finley. “Personalmente mi sembrava il minimo che potevamo fare in un momento tragico come questo – ha raccontato – I fondi raccolti con questa iniziativa sono stati utilizzati per acquistare mascherine, respiratori e altro materiale sanitario di prima necessità soprattutto per i camici bianchi in prima linea”.

Per leggere l’intervista completa si rimanda al numero di Settegiorni in edicola da venerdì 3 aprile e al nostro sfogliabile.

