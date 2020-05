Raccolta alimentare di Lealtà Azione: “Aiuti solo agli italiani, è contro la Costituzione”

Raccolta alimentare di Lealtà Azione a Gaggiano, è ancora polemica.

Raccolta alimentare di Lealtà Azione: lo sdegno dell’Anpi provinciale

Una dura condanna dell’iniziativa promossa in paese dalla onlus Bran.co, legata al gruppo di destra radicale, è arrivata da Roberto Cenati, presidente dell’Anpi provinciale di Milano. Al centro della polemica, scoppiata nei giorni scorsi e della quale Settegiorni Magenta-Abbiategrasso dà notizia sull’edizione di venerdì primo maggio (in edicola fino a giovedì 7), c’è la raccolta di generi alimentari effettuata al supermercato U2 in favore di alcune famiglie bisognose. Il problema, denuncia l’Anpi, è che le derrate raccolte da Branco vengono destinate solo a famiglie italiane, discriminando gli stranieri. “Nel comune di Gaggiano, l’associazione neofascista Lealtà e Azione che si ispira al pensiero del generale delle SS Léon Degrelle e a Corneliu Codreanu, fondatore, negli anni ’30, della Guardia di ferro rumena, movimento nazionalista e antisemita, vuole da tempo aprire una sezione – scrive Cenati – Da qualche giorno nel supermercato U2 di Gaggiano è stata esposta da Bran.co, diretta emanazione dei neofascisti di Lealtà e Azione, una cesta per la spesa solidale. Ricordiamo che Bran.co destina i pacchi alimentari, delle spese solidali, unicamente agli italiani, in aperta violazione dei principi fondamentali sanciti dalla nostra Carta Costituzionale e del dovere di solidarietà”.

L’invito di Cenati: “E’ un’iniziativa discriminatoria, non aderite!”

“Nonostante la ferma presa di posizione dell’Anpi di Gaggiano e del sindaco, apparsa sulla stampa locale, che ha espresso la sua contrarietà a iniziative che non abbiano uno spirito di aiuto a tutti, la presenza di Bran.co nel supermercato U2 continua” prosegue Cenati, che poi invita i cittadini di Gaggiano a “non aderire a questa iniziativa discriminatoria” e la direzione del supermercato U2 e di Unes a “rivedere la propria scelta, destinando invece la spesa solidale alle tante associazioni che si prendono cura del territorio, nel pieno rispetto dei valori costituzionali”.

