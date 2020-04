Quinta corsia A8: ripartiti i lavori in città

Quinta corsia A8, nei giorni scorsi sono ripresi i cantieri per i lavori collegati all’allargamento dell’autostrada dei Laghi.

Quinta corsia, ripartiti i lavori

Nei giorni scorsi sono ripresi i cantieri per i lavori collegati all’allargamento della quinta corsia autostradale. In particolare, accanto al ponte di via Manzoni ha cominciato a prendere forma la grande struttura metallica del ponte e della passerella ciclopedonale che lo affiancherà. “Nei prossimi giorni vi terremo aggiornati sull’andamento dell’intervento di grande portata su una delle principali direttrici della città”.

I ritardi e i disagi

Il principale problema, prima dell’inizio dell’emergenza sanitaria, era stato le strade chiuse o a senso unico alternato che rallentavano il traffico e creavano talvolta grossi problemi di circolazione perfino nel centro storico. Durante una serata pubblica era stato chiesto al sindaco maggior rispetto per chi fa spostamenti lontani ogni mattina e per i lavoratori che hanno una attività commerciale e che si vedono ridotto il fatturato a causa della situazione stradale.

L’intervento di Regione

Sull’allargamento della A8 Milano-Laghi erano intervenuti anche i consiglieri regionali Borghetti (Pd) e Giudici (Lega).

“Le motivazioni dello slittamento di quattro mesi della riapertura del cavalcavia di Via Manzoni sono poco chiare, e in contemporanea la richiesta di rendere a senso unico alternato il sottopasso di Via Milano è inaccettabile perché bloccherebbe definitivamente l’intera città, ma anche i collegamenti con i paesi limitrofi” hanno dichiarato Borghetti e Giudici. “Per questo – hanno aggiunto – chiediamo alla Regione di intervenire presso la Società Autostrade perché si tenga conto adeguatamente di queste richieste”.